Источник: младший сын Соколова часто ссорился с матерью

Арсений Соколов, младший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова, часто ссорился с матерью, утверждает Телеграм-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на материалы дела. По данным источника, следователи выяснили, что к концу учебного года младший сын Соколовых часто ссорился с матерью – в наказание ему запретили гулять.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, которого подозревают в убийстве матери.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье //

Убийство жены Максима Соколова: основные версии