Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Куньлунем»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Савченков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).
Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов пропускал эту встречу из-за болезни.
— Хорошая игра получилась — удачно забили. Реализовали два большинства. Довели матч до победы. Не понравилось начало первых двух периодов. В целом, игра неплохая была.
— По какой причине не было Джордана Уила?
— Болеет.
— В третьем периоде команда действовала раскрепощенно — давно не видели такого от ребят.
— Точно такие же ощущения и у меня, только я бы сказал, что это началось с третьей смены второго периода. Тоже закрались такие же мысли. Мы много говорили об этом в последнее время и в перерывах, в частности. О том, что надо раскрепоститься и убрать напряжение из головы. Все может получаться при нормальном исполнении — это они потом и показали.
— Какова природа таких быстро пропущенных шайб?
— Это случай. Если кто-то смотрел раскатки обоих команд, то, по идее, должно было быть наоборот, а получилось вот так. Не думаю, что кто-то проспал, а кто-то не проспал. Такой случай, так получилось: бросок, подставление, гол.
— Алексей Потапов уже давно в команде находится, вы рассматриваете его, как игрока четвертого звена и лидера в раздевалке или планируете выше поднять?
— Его еще нужно немного привести в нормальную форму. Пока он играет в четвертом звене. Брали с прицелом научить всю нашу молодежь своим знаниям. Он хороший помощник в раздевалке и на лавке.
— Сергей Федоров сказал, что он испытывает удовольствие от игры ЦСКА против «Куньлуня». Можете с этим согласиться?
— Я получил удовольствие от своей команды. Не смотрю на соперника, хорошо или плохо он играет. Если мы выиграли, значит мы лучше — от этого получаю удовольствие.
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|ЦСКА
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|15
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|4
|Торпедо
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|22
|15
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|5
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|37
|20
|17
|45
|6
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|19
|19
|43
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|21
|42
|8
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|15
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|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
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|13
|25
|29
|11
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|35
|5
|30
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|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
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|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
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|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
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|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
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|16
|20
|38
|8
|Амур
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|14
|21
|34
|9
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|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
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|36
|15
|21
|31
|3.12
|14:00
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Витязь – Северсталь
|- : -