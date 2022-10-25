Кравец: «Была установка помочь Демченко оформить «сухарь». Это закон хоккея: команда помогает вратарю, вратарь помогает команде»
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:0).
«Хорошая игра со стороны нашей команды, всех с победой. Ребята молодцы, сегодня здорово отработали все 60 минут. «Барыс» непростая команда, по таблице выше нас. И парни немало сил потратили, чтобы победить. Хорошо держали шайбу и завершение было на самом высоком уровне. Плюс вратарь здорово держал нас в игре. Конечно, были маленькие недочеты, но ребята быстро их исправляли, не давали сопернику вздохнуть. В первом периоде где-то хотели красиво забить, отдавали лишнюю передачу.
Контроль шайбы был идеальный? Любая атака начинается с защиты, и тут нам помогал командный отбор шайбы, мы накрывали соперника при вбросе, сами не выкидывали шайбу, а держали ее, вот это сегодня хорошо получалось. Отсюда шли быстрые входы в зоны, что и приносило результат.
Разумеется, была установка помочь Демченко оформить «сухарь». Это же закон хоккея: команда помогает вратарю, вратарь помогает команде.
Не могу сказать, когда Ярош вернется, но думаю, что пару недель еще он будет лечиться», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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