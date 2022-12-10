Исполнительный директор «Магнитки» — о низкой посещаемости: «Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет»
Исполнительный директор магнитогорского «Металлурга» Кирилл Крепкогорский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о низкой посещаемости матчей на старте сезона.
— Посещаемость матчей «Металлурга» на старте сезона расстраивает. Мало зрителей приходят даже на топ-соперников. Можете объяснить, чем это вызвано?
— Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет. Если сравнивать с посещаемостью трех последних лет, то она неуклонно растет. В доковидные времена, возможно, у болельщиков была другая психология. Сейчас все равно настороженно относятся к посещению массовых мероприятий. Постепенно боремся с этими страхами. Посещаемость медленно возвращается. К концу сезона, думаю, мы выйдем на удовлетворительную цифру, которая соответствует нашим целям и задачам. Но рассчитывать, что весь чемпионат заполняемость арены будет 70-95 процентов, — это утопия.
— Вы видите общую проблему в низкой посещаемости матчей?
— В разных городах ситуация разная. В каких-то городах посещаемость стремится к 90 процентам. Наши цены на билеты — одни из самых низких в лиге. Мы проводим матчи на высоком уровне. Есть все сервисы для зрителей. Мы анкетируем болельщиков и общаемся с консалтинговыми компаниями. Нет фактора, которые бы мешал ходить на хоккей. Думаю, это просто объективная ситуация в конкретно нашем городе с конкретно нашими достаточно избалованными болельщиками. Мы работаем над этим. Постепенно ситуация выправляется.
«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -