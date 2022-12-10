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Сегодня, 11:08

Исполнительный директор «Магнитки» — о низкой посещаемости: «Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет»

Директор «Магнитки» не считает низкой посещаемость домашних матчей
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Исполнительный директор магнитогорского «Металлурга» Кирилл Крепкогорский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о низкой посещаемости матчей на старте сезона.

— Посещаемость матчей «Металлурга» на старте сезона расстраивает. Мало зрителей приходят даже на топ-соперников. Можете объяснить, чем это вызвано?

— Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет. Если сравнивать с посещаемостью трех последних лет, то она неуклонно растет. В доковидные времена, возможно, у болельщиков была другая психология. Сейчас все равно настороженно относятся к посещению массовых мероприятий. Постепенно боремся с этими страхами. Посещаемость медленно возвращается. К концу сезона, думаю, мы выйдем на удовлетворительную цифру, которая соответствует нашим целям и задачам. Но рассчитывать, что весь чемпионат заполняемость арены будет 70-95 процентов, — это утопия.

— Вы видите общую проблему в низкой посещаемости матчей?

— В разных городах ситуация разная. В каких-то городах посещаемость стремится к 90 процентам. Наши цены на билеты — одни из самых низких в лиге. Мы проводим матчи на высоком уровне. Есть все сервисы для зрителей. Мы анкетируем болельщиков и общаемся с консалтинговыми компаниями. Нет фактора, которые бы мешал ходить на хоккей. Думаю, это просто объективная ситуация в конкретно нашем городе с конкретно нашими достаточно избалованными болельщиками. Мы работаем над этим. Постепенно ситуация выправляется.

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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