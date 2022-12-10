Вратарь Дорожко — о Матче звезд КХЛ: «Постараюсь ловить шайбы нескучно»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко ответил «СЭ» на вопросы о попадании на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

— Матч звезд — это большой хоккейный праздник, — сказал Дорожко. — Приятно находиться здесь. Испытываю большое удовольствие. Благодарен болельщикам за то, что выбрали меня. Это память на всю жизнь.

— У вас неожиданный взлет в текущем сезоне. Могли летом представить, что попадете на Матч звезд?

— На самом деле, нет. Все шло постепенно, начиная с тренировок, с режима. Все потихоньку шло в гору. Грандиозных планов на этот сезон не было. Мне самому все в диковинку. Пребываю даже в небольшом шоке.

— На Матчах звезд любят много голов, но обычно вы мало пропускаете. Будет скучно, если вы отобьете все броски.

— Постараюсь ловить шайбы нескучно (улыбается).

— Поучаствовали бы в конкурсах для вратарей?

— Можно было бы побросать от ворот до ворот.

— У вас получается попадать?

— День на день не приходится. Когда-то получается, когда — нет.

— Против вас будет Илья Проскуряков, которые даже забивал гол в официальном матче. Вам тяжело будет.

— Согласен. Но вдруг у меня будет фартовый день и я попаду больше него?

Дорожко входит в команду Дивизиона Боброва, которая сегодня, 10 декабря встретится в полуфинале с командой Дивизиона Тарасова. Начало — в 13.15 (мск).