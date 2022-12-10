Вратарь Дорожко — о Матче звезд КХЛ: «Постараюсь ловить шайбы нескучно»
Вратарь «Витязя» Максим Дорожко ответил «СЭ» на вопросы о попадании на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.
— Матч звезд — это большой хоккейный праздник, — сказал Дорожко. — Приятно находиться здесь. Испытываю большое удовольствие. Благодарен болельщикам за то, что выбрали меня. Это память на всю жизнь.
— У вас неожиданный взлет в текущем сезоне. Могли летом представить, что попадете на Матч звезд?
— На самом деле, нет. Все шло постепенно, начиная с тренировок, с режима. Все потихоньку шло в гору. Грандиозных планов на этот сезон не было. Мне самому все в диковинку. Пребываю даже в небольшом шоке.
— На Матчах звезд любят много голов, но обычно вы мало пропускаете. Будет скучно, если вы отобьете все броски.
— Постараюсь ловить шайбы нескучно (улыбается).
— Поучаствовали бы в конкурсах для вратарей?
— Можно было бы побросать от ворот до ворот.
— У вас получается попадать?
— День на день не приходится. Когда-то получается, когда — нет.
— Против вас будет Илья Проскуряков, которые даже забивал гол в официальном матче. Вам тяжело будет.
— Согласен. Но вдруг у меня будет фартовый день и я попаду больше него?
Дорожко входит в команду Дивизиона Боброва, которая сегодня, 10 декабря встретится в полуфинале с командой Дивизиона Тарасова. Начало — в 13.15 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -