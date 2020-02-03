Илья Воробьев: «В овертайме монетка упала на сторону «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1 ОТ).

— Первый период остался за «Авангардом», хотя мы и неплохо играли, но небольшое преимущество было у соперника, — цитирует Воробьева официальный сайт «Магнитки». — Во втором здорово играли, создавали достаточно моментов, но пропустили гол. В третьем продолжили гнуть свою линию, сравняли, в овертайме монетка упала на нашу сторону. Ребята сегодня за каждую шайбу цеплялись, каждый бросок блокировали, молодцы.

— За короткий отрезок времени с «Авангардом» уже вторая встреча. Насколько тот матч в Балашихе позволил сделать работу над ошибками, чтобы сегодня хорошо сыграть?

— Знаете, у нас до той встречи уже был матч с «Авангардом» в Магнитогорске достаточно неплохой. А в прошлой встрече — две ошибки и гол в большинстве, у нас что-то не получилось, а «Авангард» двигался еще быстрее, чем обычно. Сейчас уже все команды знают друг друга, кто как играет.

— Замена вратарей во втором периоде — тактическая хитрость?

— Нет, там тактического ничего не было — открылись ворота на площадку, чтобы работники ледовой арены почистили лед, Василий подумал, что был тайм-аут и подъехал к скамейке, а по правилам, если он пересек красную линию — его надо менять, с чем ко мне судьи и подъехали.

— В овертайме было хорошее движение. Готовили эти сочетания троек?

— В целом не готовили, но мы так играем овертаймы, над этим работаем.