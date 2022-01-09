Воробьев: «В овертайме пропустили гол на ошибке, которая не должна была случиться»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— Напряженная игра, — считает Воробьев. — Обе команды отдавали все, что у них было на данный момент. К сожалению, в овертайме пропустили гол на ошибке, которая не должна была случиться.

— Не показалось, что в формате «пять на три» передерживали шайбу, и никто не брал на себя ответственность за бросок?

— Немного было, да. Надо было забивать, тогда, возможно, все было по-другому.

— После третьего гола «Барыса» вы что-то говорили арбитрам. Взятие ворот оставило вопросы?

— Были вопросы по отмененному пробросу, который почему-то отменили в конце.

— Линус Виделль прилетел в Магнитогорск. В какой он форме?

— В неплохой. Естественно, он мало катался. Команда, с которой он хотел кататься в Швеции, на карантине. В тренажерный зал он тоже не ходил, потому что в Швеции тяжелая ситуация с ковидом. Он занимался дома с тем, что было под рукой. Но он выглядит неплохо.

— Как состояние Ивана Налимова? Когда можем увидеть его с первых минут в воротах?

— Сейчас у нас есть пару дней, посмотрим. Это в большей степени вопрос к Клемену Мохоричу (тренеру вратарей, — прим. «СЭ»). Он видит, в какой Ваня спортивной форме и готов ли он играть.