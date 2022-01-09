Михайлис: «Посвящаем победу нашим болельщикам в Казахстане в это непростое время для страны»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— Посвящаем победу нашим болельщикам в Казахстане в это непростое время для страны, — сказал Михайлис. — Они переживают за команду. Мы работали в штатном режиме, за исключением перелета, который отложили из-за погодных условий. Тем не менее ребята справились с этим. Сегодня прошла хорошая энергичная разминка. С первых секунд матча мы показали, что умеем играть агрессивно на протяжении всей игры, за исключением третьего периода. Наверное, это повторение прошлого матча с «Металлургом».

Очень много удалений в третьем периоде. Команда такого уровня, как «Металлург», почувствовала нашу слабину — продавила нас в меньшинстве и сравняла счет. В овертайме были моменты и у нас, и у соперника. Нам повезло больше. Хорошее исполнение было в последней атаке «два в одного». Мастерство Вея позволило нам выиграть матч. Хочу отметить Андрея Шутова, который сегодня провел первый матч в КХЛ. Он волновался, но команда помогла ему в начале — не давала сопернику бросать. Он отплатил тем же — играл очень здорово, ловил выходы «один в ноль» и броски с ходу.

— Почему решили, что сегодня Андрею Шутову пора дебютировать в КХЛ?

— У нас Бояркин после болезни, он не готов играть. На Йони Ортио выпала большая нагрузка. Решили сегодня дать матч Андрею и не пожалели. Он справился с волнением. Победа — это и его заслуга.

— Вы прилетели в Магнитогорск за 2 часа и 45 минут до начала матча. Специально так продумывали расписание с учетом новых обстоятельств, чтобы прибыть в Магнитогорск перед игрой?

— Мы должны были прилететь вчера. Как только Магнитогорск дал нам добро на вылет, мы вылетели. Матч могли перенести до 9 часов вечера, если бы отменили рейс. Посадочная полоса была в ужасном состоянии из-за льда. Пилотам разрешили сделать посадку, и мы вылетели.