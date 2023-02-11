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Сегодня, 17:17

Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Голкипер уфимцев Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль».

Вратари с 30+ «сухарями» в КХЛ

1. Василий Кошечкин — 90

2. Александр Еременко — 63

3. Илья Сорокин — 60

4. Константин Барулин — 50

5. Якуб Коварж — 45

6. Станислав Галимов — 43

7. Ларс Юханссон — 42

8. Юха Метсола — 36

9. Илья Проскуряков — 34

10. Микко Коскинен — 32

11. Майкл Гарнетт — 31

12. Игорь Бобков — 30

13. Илья Ежов — 30

Василий Кошечкин
Илья Ежов
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Трактор 63 27 36 64
9 Амур 61 28 33 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
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14.02
15.02
16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 2 : 3 ОТ
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 5 : 3
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
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