Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:01

Демченко вошел в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одержал волевую победу над СКА со счетом 5:4.

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко в матче со СКА одержал 29-ю победу в сезоне.

Этот результат позволил ему войти в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ.

Лучшие результаты вратарей по победам в отдельно взятой регулярке

1. Якуб Коварж («Автомобилист») — 38 побед (50 матчей), сезон 2018/2019.

2. Карри Ряме («Авангард») — 33 (44), 2010/2011.

3. Янис Калниньш («Йокерит») — 33 (47), 2019/2020.

4. Василий Кошечкин («Металлург») — 32 (51), 2014/2015.

5. Василий Кошечкин («Металлург») — 30 (51), 2013/2014.

6. Роберт Эш (СКА) — 29 (42), 2009/2010.

7. Майкл Гарнетт («Трактор») — 29 (45), 2011/2012.

8. Георгий Гелашвили («Локомотив») — 29 (50), 2008/2009.

9. Василий Демченко («Авангард») — 29 (52), 2022/2023.

10. Никлас Сведберг («Салават Юлаев») — 29 (53), 2015/2016.

Василий Демченко
ХК Авангард
ХК СКА
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Адмирал» в овертайме победил «Трактор»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 2 : 3 ОТ
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости