Игумнов объяснил, за счет чего «Авангард» победил «Северсталь»

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов прокомментировал победу над «Северсталью» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы проанализировали последний матч в Ярославле и сыграли немножко по-другому, более агрессивно. Эмоционально по-другому настроились. Больше двигались, старались не дать соперникам владеть шайбой, из-за этого такой результат. Из-за быстрого гола «Северстали» ничего не изменилось. Пропустили — бывает, никто не паниковал», — цитирует пресс-служба лиги Игумнова.

«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».