Игумнов объяснил, за счет чего «Авангард» победил «Северсталь»
Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов прокомментировал победу над «Северсталью» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы проанализировали последний матч в Ярославле и сыграли немножко по-другому, более агрессивно. Эмоционально по-другому настроились. Больше двигались, старались не дать соперникам владеть шайбой, из-за этого такой результат. Из-за быстрого гола «Северстали» ничего не изменилось. Пропустили — бывает, никто не паниковал», — цитирует пресс-служба лиги Игумнова.
«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».
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|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
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|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
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|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|- : -
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -
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