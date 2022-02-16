«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче
«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» в товарищеском матче со счетом 5:2.
В составе ярославского клуба хет-трик сделал Егор Коршков и по одной шайбе забросили Максим Шалунов и Даниил Тесанов.
За череповецкую команду забивали Прохор Корбит и Даниил Вовченко.
Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.
«Локомотив» на Западе сыграет с ЦСКА. Матчи плей-офф начнутся 1 марта.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Шалунов — 4 (Марченко, Козун), 0:26 — 1:0. Коршков — 2 (Красковский), 10:28 — 2:0. Корбит — 2 (Подшивалов, Агапов), 11:07 — 2:1. Вовченко — 3 (Стенквист), 32:05 — 2:2. Коршков — 3 (Полунин, Осипов), 35:19 — 3:2. Тесанов — 2, 43:24 — 4:2. Коршков — 4 (п.в., Полунин), 59:12 — 5:2.
Вратари: Исаев — Подъяпольский (58:44 — 59:12).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 32 (11+13+8) — 14 (6+4+4).
Судьи: Лаврентьев, Наумов.
16 февраля. Казань. Татнефть-Арена.
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|27
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|47
|22
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|48
|9
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|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
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|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -