«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» в товарищеском матче со счетом 5:2.

В составе ярославского клуба хет-трик сделал Егор Коршков и по одной шайбе забросили Максим Шалунов и Даниил Тесанов.

За череповецкую команду забивали Прохор Корбит и Даниил Вовченко.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.

«Локомотив» на Западе сыграет с ЦСКА. Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

Хоккей

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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Шалунов — 4 (Марченко, Козун), 0:26 — 1:0. Коршков — 2 (Красковский), 10:28 — 2:0. Корбит — 2 (Подшивалов, Агапов), 11:07 — 2:1. Вовченко — 3 (Стенквист), 32:05 — 2:2. Коршков — 3 (Полунин, Осипов), 35:19 — 3:2. Тесанов — 2, 43:24 — 4:2. Коршков — 4 (п.в., Полунин), 59:12 — 5:2.

Вратари: Исаев — Подъяпольский (58:44 — 59:12).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (11+13+8) — 14 (6+4+4).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

16 февраля. Казань. Татнефть-Арена.