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Сегодня, 15:30

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент

«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» в товарищеском матче со счетом 5:2.

В составе ярославского клуба хет-трик сделал Егор Коршков и по одной шайбе забросили Максим Шалунов и Даниил Тесанов.

За череповецкую команду забивали Прохор Корбит и Даниил Вовченко.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.

«Локомотив» на Западе сыграет с ЦСКА. Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Шалунов — 4 (Марченко, Козун), 0:26 — 1:0. Коршков — 2 (Красковский), 10:28 — 2:0. Корбит — 2 (Подшивалов, Агапов), 11:07 — 2:1. Вовченко — 3 (Стенквист), 32:05 — 2:2. Коршков — 3 (Полунин, Осипов), 35:19 — 3:2. Тесанов — 2, 43:24 — 4:2. Коршков — 4 (п.в., Полунин), 59:12 — 5:2.

Вратари: Исаев — Подъяпольский (58:44 — 59:12).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (11+13+8) — 14 (6+4+4).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

16 февраля. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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27.02
22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
22.02 20:30
Динамо Р – Витязь
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