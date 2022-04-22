«Саботажем это не назовем». Воробьев рассказал, что Кошечкин отказался от замены в конце матча с ЦСКА

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после завершения третьего матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (4:0, 2-1), отметил игру голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина.

— Правильно понимаем, что Василий Кошечкин сегодня совершил небольшой саботаж и отказался меняться?

— Саботажем это не назовем. Была возможность для замены. Я спросил его, он ответил, что все нормально.

— Василий хотел сохранить «сухарь»?

— Возможно.

— У Кошечкина 86 «сухарей», он идет на 100. Он говорил вам что-то, когда вы заменили его в победном матче с «Трактором», когда «Металлург» выиграл 6:0?

— Нет, ничего не говорил. Мы знаем друг друга с 18 лет. Есть контакт. Глазами посмотрели: да — да, нет — нет. Сегодня — нет.

39-летний Кошечкин сделал второй «сухарь» в этом розыгрыше плей-офф.