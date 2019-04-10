Игорь Шестеркин: "Как я могу требовать от "Рейнджерс" играть только в НХЛ? Все это чушь"

Голкипер СКА Игорь Шестеркин рассказал о своем будущем. У вратаря кончается контракт с клубом, и после окончания сезона он может перейти в "Рейнджерс".

– Мне нужно эмоционально подзарядиться. Перезагрузиться, забыть о том, что произошло, – сказал Шестеркин после вылета СКА из Кубка Гагарина.

– Но я уже читаю всякое про вас. Мол, не согласны на двусторонний контракт с "Рейнджерс" и грозитесь остаться в России.

– О, я тоже все это видел и весьма удивился. То ли меня неправильно перевели, то ли кто-то просто написал неправду. Но как я могу требовать от "Рейнджерс" играть только в НХЛ. Я просто на это права не имею. Так что все это чушь.

– И если вас отправят в "Хартфорд" в АХЛ?

– Поеду в "Хартфорд". Но я вообще пока не готов говорить на эту тему. Дайте время. (Алексей Шевченко)

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