Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признал закономерность поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Металлурга» (2:4).

— Я думаю, что все по делу, «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл. Три удаления сегодня за численный состав — это какое-то затмение, но ничего — разберемся, — цитирует Никитина сайт ЦСКА. — Возможно, сказалось, что мы на выезде забрали все очки сейчас, и как-то переоценили значимость этого события. Не готов сказать, когда выйдет Ларс Юханссон, он пока реабилитируется.