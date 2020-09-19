КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игорь Никитин: «Три удаления сегодня за численный состав — это какое-то затмение»

20:37
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признал закономерность поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Металлурга» (2:4).

— Я думаю, что все по делу, «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл. Три удаления сегодня за численный состав — это какое-то затмение, но ничего — разберемся, — цитирует Никитина сайт ЦСКА. —  Возможно, сказалось, что мы на выезде забрали все очки сейчас, и как-то переоценили значимость этого события. Не готов сказать, когда выйдет Ларс Юханссон, он пока реабилитируется.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_metallurg_poslematchevaya_press_konferentsiya/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир