Игорь Григоренко: «Радулов — пример того, каким заряженным надо выходить в плей-офф»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» прокомментировал игру своего бывшего партнера по тройке Александра Радулова, который сейчас выступает за «Ак Барс».
— Александр Радулов вернулся в этом сезоне в КХЛ спустя несколько лет в НХЛ. Это тот самый Радулов, который играл с вами или он как-то изменился?
— Да нет, он такой же, как и был. Это как раз хороший пример того, каким заряженным надо выходить на лед в плей-офф — потолкаться, подраться, забить, отдать. Вот это и называется плей-офф, на него нужно смотреть и учиться не только Уфе, а вообще всей России.
— Так совпало, что у «Ак Барса» началась победная полоса как раз после того, как Радулова назначили капитаном.
— Да, сделали его капитаном, еще больший груз ответственности на него упал, он понял, что должен вести команду за собой.
На счету Радулова 11 (7+4) очков в 11 матчах за «Ак Барс» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -