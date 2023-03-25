Игорь Григоренко: «Радулов — пример того, каким заряженным надо выходить в плей-офф»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» прокомментировал игру своего бывшего партнера по тройке Александра Радулова, который сейчас выступает за «Ак Барс».

— Александр Радулов вернулся в этом сезоне в КХЛ спустя несколько лет в НХЛ. Это тот самый Радулов, который играл с вами или он как-то изменился?

— Да нет, он такой же, как и был. Это как раз хороший пример того, каким заряженным надо выходить на лед в плей-офф — потолкаться, подраться, забить, отдать. Вот это и называется плей-офф, на него нужно смотреть и учиться не только Уфе, а вообще всей России.

— Так совпало, что у «Ак Барса» началась победная полоса как раз после того, как Радулова назначили капитаном.

— Да, сделали его капитаном, еще больший груз ответственности на него упал, он понял, что должен вести команду за собой.

На счету Радулова 11 (7+4) очков в 11 матчах за «Ак Барс» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.