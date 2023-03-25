Бывший нападающий «Салавата» Григоренко о вылете уфимцев: «Лидеры должны тащить, а мы их не увидели»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о причинах слабого выступления лидеров уфимского клуба в плей-офф.
— Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.
— Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было — и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф? Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем.
— Шмелев уже второй сезон подряд тащит в регулярке и пропадает в плей-офф. Как считаете, есть такое понятие как «некубковый игрок»?
— Я не знаю, наверное, у вас есть такое понятие. Я не знаю, кубковый он или некубковый, но в плей-офф он ведь играет, за кубок борется. Он играл раньше в плей-офф? Я не следил за его карьерой.
— Он до этого в «Сочи» был, поэтому в плей-офф мало играл.
— Ну сделали там из него звезду, а сюда приехал и на этом фоне показывает невыразительную игру в плей-офф. Я не хочу ничего плохого говорить про ребят, все достойные, все играют, отдают свое здоровье, получают травмы, бьются, но в плей-офф я ничего не увидел.
«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф КХЛ-2022/23.
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|СКА
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|105
|2
|ЦСКА
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|43
|25
|94
|3
|Локомотив
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|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
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|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -