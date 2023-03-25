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Сегодня, 10:25

Бывший нападающий «Салавата» Григоренко о вылете уфимцев: «Лидеры должны тащить, а мы их не увидели»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото ХК «Адмирал»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о причинах слабого выступления лидеров уфимского клуба в плей-офф.

— Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.

— Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было — и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф? Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем.

— Шмелев уже второй сезон подряд тащит в регулярке и пропадает в плей-офф. Как считаете, есть такое понятие как «некубковый игрок»?

— Я не знаю, наверное, у вас есть такое понятие. Я не знаю, кубковый он или некубковый, но в плей-офф он ведь играет, за кубок борется. Он играл раньше в плей-офф? Я не следил за его карьерой.

— Он до этого в «Сочи» был, поэтому в плей-офф мало играл.

— Ну сделали там из него звезду, а сюда приехал и на этом фоне показывает невыразительную игру в плей-офф. Я не хочу ничего плохого говорить про ребят, все достойные, все играют, отдают свое здоровье, получают травмы, бьются, но в плей-офф я ничего не увидел.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф КХЛ-2022/23.

Игорь Григоренко. «Наш хоккей стал похож на шорт-трек». Интервью легенды КХЛ

Игорь Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
3 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
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2 - 1
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4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
3 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
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2 - 1
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7. Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
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6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
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3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
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2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
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4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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