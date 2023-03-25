Бывший нападающий «Салавата» Григоренко о вылете уфимцев: «Лидеры должны тащить, а мы их не увидели»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о причинах слабого выступления лидеров уфимского клуба в плей-офф.

— Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.

— Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было — и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф? Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем.

— Шмелев уже второй сезон подряд тащит в регулярке и пропадает в плей-офф. Как считаете, есть такое понятие как «некубковый игрок»?

— Я не знаю, наверное, у вас есть такое понятие. Я не знаю, кубковый он или некубковый, но в плей-офф он ведь играет, за кубок борется. Он играл раньше в плей-офф? Я не следил за его карьерой.

— Он до этого в «Сочи» был, поэтому в плей-офф мало играл.

— Ну сделали там из него звезду, а сюда приехал и на этом фоне показывает невыразительную игру в плей-офф. Я не хочу ничего плохого говорить про ребят, все достойные, все играют, отдают свое здоровье, получают травмы, бьются, но в плей-офф я ничего не увидел.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф КХЛ-2022/23.