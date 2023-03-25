Игорь Григоренко: «Ослеп на один глаз. Восстановление невозможно»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры.
— Какой период в вашей карьере считаете самым удачным?
— Я не хочу выделять какие-то клубы. Я считаю, что вся карьера получилась у меня удачной. Я рад, что мне удалось поиграть в таких клубах, выигрывать, медали завоевать.
— Когда вы закончили карьеру, то говорили, что у вас со зрением большие проблемы. Можете подробнее рассказать?
— Да, я на один глаз ослеп. Я операции делал, но все равно не помогло ничего, причину мне никто так и не сказал.
— Восстановление невозможно?
— Да, невозможно.
— Как вы приняли это, когда вам сказали, что один глаз не будет видеть?
— Жизнь на этом не останавливается. Если не можешь повлиять на ситуацию, поменяй отношение к ней. Если руки опустить, то можно просто дома сесть и все закончится. Зачем тогда жить? У меня жизнь продолжается, нужно двигаться вперед.
— Не говорили вам, что, возможно, это последствия той аварии, в которую вы в молодости попали?
— Нет, но мне много чего говорили, предположения разные были, конкретики никто не дал ни в России, ни в Израиле.
39-летний Григоренко завершил карьеру в 2018 году.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -