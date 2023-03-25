Игорь Григоренко: «Ослеп на один глаз. Восстановление невозможно»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры.

— Какой период в вашей карьере считаете самым удачным?

— Я не хочу выделять какие-то клубы. Я считаю, что вся карьера получилась у меня удачной. Я рад, что мне удалось поиграть в таких клубах, выигрывать, медали завоевать.

— Когда вы закончили карьеру, то говорили, что у вас со зрением большие проблемы. Можете подробнее рассказать?

— Да, я на один глаз ослеп. Я операции делал, но все равно не помогло ничего, причину мне никто так и не сказал.

— Восстановление невозможно?

— Да, невозможно.

— Как вы приняли это, когда вам сказали, что один глаз не будет видеть?

— Жизнь на этом не останавливается. Если не можешь повлиять на ситуацию, поменяй отношение к ней. Если руки опустить, то можно просто дома сесть и все закончится. Зачем тогда жить? У меня жизнь продолжается, нужно двигаться вперед.

— Не говорили вам, что, возможно, это последствия той аварии, в которую вы в молодости попали?

— Нет, но мне много чего говорили, предположения разные были, конкретики никто не дал ни в России, ни в Израиле.

39-летний Григоренко завершил карьеру в 2018 году.