Худобин назвал самого неудобного соперника в НХЛ

Новый голкипер «Сибири» Антон Худобин рассказал, кто из звезд НХЛ был для него самым неудобным соперником из российских звезд.

«Илья Ковальчук — это вообще отдельная тема для разговора. Наверное, самый неудобный для меня игрок. Его руки совершенно непредсказуемые! Никак не мог просчитать его кистевой бросок. В сборную приезжал — специально закусывался с Ильей. Женька Малкин тоже бросает быстро, с хитринкой. Саня Овечкин шьет шайбу как пулю. Наши парни умеют забивать. Если вспоминать локаутный сезон, то в КХЛ тогда были большие площадки, что давало фору мастерам», — цитирует Sport24 Худобина.

С 2007 по 2023 год Худобин играл в Северной Америке. В НХЛ выступал за «Бостон», «Анахайм», «Минессоту», «Каролину», «Даллас» и «Чикаго». В сезоне-2019/20 — финалист Кубка Стэнли с «Далласом» , в этом же году он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.