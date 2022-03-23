Агент Паремузов: «Клубы КХЛ взяли паузу в плане финансового обсуждения контрактов»

Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал финансовую ситуацию с контрактами в КХЛ.

«У меня пока информация, что клубы в плане финансового обсуждения контрактов взяли вполне понятную паузу. Контрактная история не началась. По легионерам моя точка зрения такова, что никто им не будет запрещать сюда приезжать, а что касается европейских историй, то здесь у каждого своя песня. Например, в Латвии сейчас запретили играть россиянам, а в Швеции — нет. Повторюсь, здесь отдельная история везде», — приводит слова Паремузова «Чемпионат».

На данный момент в КХЛ идет 1/4 финала конференций Кубка Гагарина. Сегодня на льду встретятся «Салават Юлаев» — «Трактор» (2:1) и московское «Динамо» — ЦСКА (0:3).