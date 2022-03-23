В «Ак Барсе» рассматривают закрытие фарм-клуба

Как стало известно «СЭ», в «Ак Барсе» рассматривают закрытие фарм-клуба «Барса», который выступает в ВХЛ.

При этом на данный момент окончательное решение пока не принято.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Барс» занял 16-е место в турнирной таблице с 57 очками. В плей-офф турнира команда проиграла «Югре» в серии со счетом 0-4.