Четыре очка Шипачева принесли московскому «Динамо» победу над «Авангардом»

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба.

Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который оформил дубль и отдал две результативные передачи. В составе победителей также отличились Александр Петунин, Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.

Два очка в дебютном матче за московский клуб набрал защитник Вячеслав Войнов (0+2).

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«Динамо М» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Шипачев — 5 (бол., Войнов), 19:52 — 1:0. Грицюк — 1, 21:53 — 1:1. Шипачев — 6 (Петунин, Миронов), 23:07 — 2:1. Петунин — 1 (Шипачев), 33:56 — 3:1. Толчинский — 1 (бол., Цегларик), 39:56 — 3:2. Зайцев — 1, 54:08 — 4:2. Рашевский — 2 (Войнов, Шипачев), 56:13 — 5:2.

Вратари: Бочаров — Грубец.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (7+11+11) — 30 (9+10+11).

Судьи: Овчинников, Ромасько.

8 сентября. Москва. «ВТБ Арена».