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«Трактор» в гостях разгромил рижское «Динамо», забросив 6 шайб

21:59
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«Трактор» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась уверенной победой челябинского клуба со счетом 6:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Трактора» Томаш Гика, в активе которого 4 (1+3) очка. Дубль в составе победителей оформил Теему Пулккинен.

Автором единственной шайбы у рижан стал Гунарс Скворцов.

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«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Голы: Гика — 2 (Седлак, Тертышный), 4:00 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Бэйлен, Гика), 18:16 — 0:2. Кулик — 1 (Абрамов), 21:27 — 0:3. Скворцов — 1 (Мейя), 24:07 — 1:3. Тертышный — 2 (Гика, Яруллин), 26:15 — 1:4. Седлак — 1 (мен., Гика), 30:00 — 1:5. Пулккинен — 3 (бол., Бэйлен), 43:17 — 1:6.

Вратари: Маховский — Вилл (25:39 — 26:15).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 28 (3+12+13) — 27 (9+11+7).

Судьи: Кулаков, Морозов.

8 сентября. Рига. «Арена Рига».

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Александр Кравченко все материалы автора

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