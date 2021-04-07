Хоккеиста «Авангарда» Емелина готовят к трансплантации печени

Хоккеиста «Авангарда» Алексея Емелина сейчас готовят к операции по трансплантации печени, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

34-летний хоккеист находится в реанимации в палате интенсивной терапии в НИИ имени Склифосовского, куда его доставили утром в среду.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарда» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.

Игрока увезли в больницу, изначально были подозрения на гепатит. В итоге Емелину поставили диагноз «токсический шок печени».