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Хоккеиста «Авангарда» Емелина готовят к трансплантации печени

10:44
Алексей Емелин. Фото photo.khl.ru
Алексей Емелин. Фото photo.khl.ru
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Хоккеиста «Авангарда» Алексея Емелина сейчас готовят к операции по трансплантации печени, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

34-летний хоккеист находится в реанимации в палате интенсивной терапии в НИИ имени Склифосовского, куда его доставили утром в среду.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарда» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.

Игрока увезли в больницу, изначально были подозрения на гепатит. В итоге Емелину поставили диагноз «токсический шок печени».

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/sport/hokkeista-emelina-gotovjat-k-transplantatsii-pecheni-istochnik/

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