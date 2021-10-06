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«Российский ГУЛАГ, добро пожаловать». Хоккеист Потапов рассказал о методах работы канадского тренера Хартли

Хоккеист Потапов резко высказался о методах работы канадского тренера «Авангарда» Боба Хартли
18:38
Боб Хартли. Фото Reuters
Боб Хартли. Фото Reuters
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Бывший игрок «Авангарда», обладатель Кубка Гагарина 2021 года Алексей Потапов высказался об особенностях тренировочного процесса при главном тренере Боба Хартли.

«На протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке. В «Авангарде» же ничего не убирается. Там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения. Российский ГУЛАГ, добро пожаловать. Там очень тяжело, тяжелая работа каждый день. Хартли не верит в талант, он верит только в тяжелую работу», — сказал Потапов в эфире «Трактор ТВ».

61-летний канадец тренирует «Авангард» с 2018 года и в апреле 2021 года привел омскую команду к первой в ее истории победе в Кубке Гагарина.

Напомним, что сейчас Потапов уже выступает за челябинский «Трактор».

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Иван Шитик все материалы автора

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