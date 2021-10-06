Форвард «Барыса» получил матч-штраф за удар клюшкой между ног Телегина
Форвард «Барыса» Старченко получил матч-штраф за удар клюшкой между ног нападающего «Авангарда»
18:30
Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ нападающий «Барыса» Роман Старченко был удален до конца встречи.
В борьбе за шайбу с форвардом «Ястребов» Иваном Телегиным он нанес удар клюшкой сопернику между ног. Поэтому Старченко получил штраф до конца матча, а «Авангард» — пять минут играл в большинстве.
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