ХК «Лада»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о «Ладе» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Лада» Тольятти

Год основания: 1976

Главный тренер: Олег Браташ

Капитан: Михаил Фисенко

Домашний стадион (вместимость): «Лада-Арена» (6000 зрителей)

«Лада» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Трактора» 2 сентября в 16:00 (мск).

Результат «Лады» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Лада» заняла шестое место в таблице ВХЛ. В плей-офф Кубка Петрова клуб из Тольятти проиграл тульской АКМ (3-4)

Календарь «Лады» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Тольятти «Лада» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Игра начнется в 16:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Лада» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Торпедо» (начало в 17:00). Команда Олега Браташа выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Лады» в сентябре 2023 года

2 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»

4 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — СКА

6 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Салават Юлаев»

9 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Амур»

12 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»

14 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Лада»

16 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Лада»

18 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»

21 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — ЦСКА

23 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»

25 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»

28 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Лада»

30 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо» — «Лада»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Лада». Фото ХК «Лада»

Состав «Лады» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Александр Трушков

33 — Никита Богданов

59 — Владислав Подъяпольский

Защитники

2 — Николай Демидов

55 — Максим Березин

17 — Максим Минеев

22 — Владислав Семин

13 — Илья Кудряшов

60 — Никита Лисов

5 — Михаил Глухов

89 — Артем Онишко

80 — Григорий Грязнов

62 — Георгий Солянников

15 — Евгений Калабушкин

??? — Мирослав Росандич

Нападающие

18 — Дмитрий Кугрышев

12 — Михаил Фисенко

71 — Остап Сафин

7 — Сергей Шумаков

22 — Никита Анаховский

25 — Иван Романов

89 — Донат Стальнов

81 — Никита Попугаев

84 — Андрей Алтыбармакян

27 — павел Колтыгин

43 — Алексей Ожгихин

63 — Евгений Грошев

97 — Егор Бабенко

23 — Владислав Червоненко

7?? — Трой Джозефс

??? — Скотт Космачук

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Лады» в разделе сайта «СЭ».

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