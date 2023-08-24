ХК «Лада»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Лада» Тольятти
Год основания: 1976
Главный тренер: Олег Браташ
Капитан: Михаил Фисенко
Домашний стадион (вместимость): «Лада-Арена» (6000 зрителей)
«Лада» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Трактора» 2 сентября в 16:00 (мск).
Результат «Лады» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Лада» заняла шестое место в таблице ВХЛ. В плей-офф Кубка Петрова клуб из Тольятти проиграл тульской АКМ (3-4)
Календарь «Лады» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Тольятти «Лада» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Игра начнется в 16:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Лада» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Торпедо» (начало в 17:00). Команда Олега Браташа выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь «Лады» в сентябре 2023 года
2 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»
4 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — СКА
6 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Салават Юлаев»
9 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Амур»
12 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»
14 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Лада»
16 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Лада»
18 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»
21 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — ЦСКА
23 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»
25 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»
28 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Лада»
30 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо» — «Лада»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Лады» на сезон 2023 / 2024
Вратари
1 — Александр Трушков
33 — Никита Богданов
59 — Владислав Подъяпольский
Защитники
2 — Николай Демидов
55 — Максим Березин
17 — Максим Минеев
22 — Владислав Семин
13 — Илья Кудряшов
60 — Никита Лисов
5 — Михаил Глухов
89 — Артем Онишко
80 — Григорий Грязнов
62 — Георгий Солянников
15 — Евгений Калабушкин
??? — Мирослав Росандич
Нападающие
18 — Дмитрий Кугрышев
12 — Михаил Фисенко
71 — Остап Сафин
7 — Сергей Шумаков
22 — Никита Анаховский
25 — Иван Романов
89 — Донат Стальнов
81 — Никита Попугаев
84 — Андрей Алтыбармакян
27 — павел Колтыгин
43 — Алексей Ожгихин
63 — Евгений Грошев
97 — Егор Бабенко
23 — Владислав Червоненко
7?? — Трой Джозефс
??? — Скотт Космачук
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Лады» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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