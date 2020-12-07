Хартли: «В третьем периоде матча с «Северсталью» мы ожили и начали показывать свой хоккей, но победы все равно не заслужили»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2 Б).

«В первые 40 минут «Северсталь» однозначно была лучше, мы же действовали не так хорошо, как хотелось бы. На шайбе почти всегда были вторыми, не всегда принимали правильные решения. При этом знали, что «Северсталь» сильна, у нее в составе есть быстрые и габаритные ребята. Всегда, когда приезжаем сюда, ожидаем силовой игры. Были к этому готовы. Третий период получился лучшим в нашем исполнении, мы ожили и начали показывать тот хоккей, который и должны, но победы все равно не заслужили. Результат закономерен», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.