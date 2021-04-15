Хартли: «С утра мы откроем новую главу и будем думать о ЦСКА»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2021. Соперником омского клуба будет московский ЦСКА.

Сегодня, 15 апреля, омичи обыграли на выезде казанский «Ак Барс» в седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ (4:3 ОТ) и победили в серии 4-3.

— Два года назад вы практически без шансов уступили ЦСКА. Уже придумали, как сейчас играть с ними в финале?

— Серия только что завершилась и так, как она протекала очень напряженно, могу вам точно сказать, что до этого момента все мои мысли на 100 процентов были только о Казани. С утра мы откроем новую главу и будем думать о ЦСКА.

— У ЦСКА будет на два дня отдыха больше. Это скажется на форме вашей команды?

— К сожалению, это не наш выбор, мы играли с очень сильной командой и равно как и мы, они могли быть в финале, точно также как и мы. Приходится работать с тем, что есть. Мы не смогли завершить серию в шестом матче и не ищем сейчас себе оправдания. Времени мало, но оно если. Завтра мы тренерским штабом начнем работу и будем думать о финале. Мы будем к нему готовы.

— У вас много травмированных. Когда ждать возвращения ребят из лазарета?

— Сейчас никакой информации у меня нет, но никто не вернется в состав ближайшие несколько дней.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в Москве 18 апреля.