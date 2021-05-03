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Хартли продолжит работу с «Авангардом» в следующем сезоне

15:24
Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на итоговой пресс-конференции заявил, что продолжит работу с клубом в следующем сезоне.

«Мне уже 60 лет, и что я однозначно понял, что не все решения принимаются в одностороннем порядке. Не только я принимаю решения. Очень рад быть в «Авангарде». Я всегда иду вперед, и мы с Алексеем Волковым начали работу по поводу следующего сезона. У меня еще год контракта, а дальше посмотрим, что будет», — сказал тренер.

Канадец возглавил клуб в мае 2018 года и дважды выводил его в финал Кубка Гагарина. В этом сезоне «Авангард» обыграл ЦСКА в финальной серии со счетом 4-2.

(Артур Хайруллин)

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