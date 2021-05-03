Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Генменеджер «Авангарда»: «У нас хорошие шансы получить Костина на следующий сезон»

15:34
Клим Костин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клим Костин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал вероятность того, что форвард Клим Костин продолжит выступления за клуб.

«Хотим видеть Костина в команде на следующий сезон и разговариваем с «Сент-Луисом». Думаю, у нас хорошие шансы получить Клима на следующий сезон», — заявил Волков.

После окончания сезона в КХЛ 21-летний форвард вернулся в состав «Сент-Луиса», так как играл за «Авангард» на правах аренды. В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков в 43 играх «регулярки», а также записал на свой счет 9 (5+4) баллов в 24 матчах плей-офф.

(Артур Хайруллин)

Читайте также

Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров «Спартака». Красно-белые официально стали семейным клубом
Пушилин оценил вероятность начала третьей мировой войны из-за Украины
Шестилетний мальчик за рулем сбил свою мать насмерть в Курской области
Почему звезда TikTok Дина Саева поссорилась с Лазаревым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд