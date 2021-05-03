Генменеджер «Авангарда»: «У нас хорошие шансы получить Костина на следующий сезон»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал вероятность того, что форвард Клим Костин продолжит выступления за клуб.

«Хотим видеть Костина в команде на следующий сезон и разговариваем с «Сент-Луисом». Думаю, у нас хорошие шансы получить Клима на следующий сезон», — заявил Волков.

После окончания сезона в КХЛ 21-летний форвард вернулся в состав «Сент-Луиса», так как играл за «Авангард» на правах аренды. В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков в 43 играх «регулярки», а также записал на свой счет 9 (5+4) баллов в 24 матчах плей-офф.

(Артур Хайруллин)