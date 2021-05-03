Рижское «Динамо» приобретет опытного игрока НХЛ
13:34
Рижское «Динамо» хочет приобрести канадского защитника Марка Пысика, сообщает Sportazinas.com.
По данным источника, главный тренер клуба Сергей Зубков связывался с организацией «Даллас Старз» и самим хоккеистом. О соглашении клубов будет объявлено после окончания сезона команды «Старз».
Текущий сезон игрок проводит в «Старз». На его счету 34 игры регулярного сезона, две заброшенные шайбы и одна передача, а также положительный коэффициент полезности «+5».
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