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Рижское «Динамо» приобретет опытного игрока НХЛ

13:34
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Рижское «Динамо» хочет приобрести канадского защитника Марка Пысика, сообщает Sportazinas.com.

По данным источника, главный тренер клуба Сергей Зубков связывался с организацией «Даллас Старз» и самим хоккеистом. О соглашении клубов будет объявлено после окончания сезона команды «Старз».

Текущий сезон игрок проводит в «Старз». На его счету 34 игры регулярного сезона, две заброшенные шайбы и одна передача, а также положительный коэффициент полезности «+5».

Дополнительная информация:

https://www.sportazinas.com/

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