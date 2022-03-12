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Сегодня, 21:30

Хартли подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги победой шестой встречи в первом раунде плей-офф с «Ак Барсом» (2:0).

— Отличная командная победа вышла, и когда говорят, что хоккей командный спорт, сегодня, наверное, лучшее тому подтверждение, каждый выполнял свою работу прекрасно, каждый играл отлично, с энергией, даже не спрашивайте, откуда они ее брали, особенно защитники, все было очень непросто. Забросили в большинстве, здорово нейтрализовали меньшинство. Телегин в концовке второго периода забросил крайне важную шайбу, счет стал 2:0, и этот гол был важен и для нас, и, в свою очередь, он сыграл роль и для игроков соперника, посеял определенные сомнения в их головах. В третьем периоде мы тоже здорово действовали, отстояли, не знаю, сколько у них было голевых моментов, но думаю, что не так много.

— Ваша лучшая игра в этой серии. Как удалось выйти на этот максимум?

— Почему мы сыграли так хорошо сегодня? Ответ очень просто, к 6 матчу, когда мы готовили, очень мало разбирали видео, с «Ак Барсом» мы встречаемся уже третий раз на протяжении 4 сезонов, поэтому мы говорим ребятам, что секретов уже никаких не осталось, мы очень хорошо знаем друг друга. Но прекрасные воспоминания рождаются из прекрасных матчей и прекрасных встреч. Мы всегда с большой гордостью представляем наш клуб, и ребята сегодня действительно это сделали. Мы здорово катались, важную шайбу в большинстве забросили, очень важно выстояли в меньшинстве во втором периоде, когда у нас, можно сказать, три наших топовых защитника сидели в штрафном боксе, и при этом мы не пропускаем. Это, конечно же, потрясающе. В третьем, если посмотреть, мы все старались, действовали дисциплинированно и все стремились к тому, чтобы все-таки одержать эту победу.

Мы уже в Казани были так много раз, они приезжали сюда, в принципе, не так много, что остается говорить игрокам. Мы лишь какие-то короткие наставления дали. Все наши игроки хотели сегодня победить любой ценой, во что бы то ни стало, выкладывались полностью на льду, поэтому я считаю, что победа заслуженная.

— Похожа нынешняя команда на прошлогоднюю?

— В этом и заключается культура нашего клуба. Еще 4 года назад, когда я был в Дании с командой Латвии на чемпионате мира, мы тогда впервые встретились с Максимом Сушинским и Александром Крыловым. Наша встреча началась уже заполночь, потому что это было после матча, и продолжалась до 3 или 4 ночи, когда мне нужно было ехать на самолет. Мы делились своими идеями и сошлись на том, что главное, это с гордостью играть за свою команду, главное это культура игры. Никто здесь не приемлет посредственности, понятно, что талант важен и нужен, но всегда должно быть стремление к победе и тому, чтобы становиться лучше. Понятно, что невозможно выигрывать все матчи, но и довольствоваться поражениями тоже нельзя, нужно быть уверенным, когда ты выходишь на лед, что ты лучше, чем та команда, против которой ты играешь. Наши игроки разделяют с нами эти ценности и большое удовольствие их тренировать.

— Редко такое увидишь, что команда проходит серию с пятью защитниками. Как вам это удалось? Как усилить линию обороны?

— Во-первых, хочу сказать, что никто в ближайшее время не вернется, они выбили на долгий период времени. Но такова наша ситуация, ничего не поделаешь, нужно отметить самоотверженность нападающих, которые сегодня были на льду. Сейчас у нас есть 4 сильных и опытных защитника, они умны, здорово видят игру, плюс молодой Чистяков, который сейчас, можно сказать, как в школе, он еще проходит обучение, у него не так много опыта. Мне нравится то, насколько он напористый и, несмотря на недостаток опыта, его желания и стремление полностью это компенсируют. Наши ребята сегодня здорово блокировали броски, боролись, показали хороший оборонительный хоккей в целом, нападающие тоже помогали. У нас на льду были пятерки, именно это нам нужно было сделать, мы говорили с нападающим, что они должны помогать ребятам на синей линии. Но такова наша ситуация, и в ближайшее время она не изменится, поэтому будем действовать согласно обстоятельствам.

ХК Авангард
ХК Ак Барс
Боб Хартли
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