Квартальнов не обсуждал с Зариповым продолжение карьеры хоккеиста

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что не знает, какое решение принял 40-летний нападающий Данис Зарипов относительно своего будущего.

— Обсуждали с Зариповым его будущее?

— Это вопрос не ко мне. Я с ним точно не обсуждал.

Напомним, еще до старта сезона-2021/22 капитан «Ак Барса» официально объявил, что он станет для него последним в карьере.