Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина (2:5).

— Нам хотелось начать матч не так, как мы сделали сегодня, — сказал Хартли. — «Магнитка» опережала нас. Мы сами себе не дали шансов выиграть. После второго периода счет был 2:2, но потом мы не создавали никаких моментов. Не было видно, что у нас есть энергия.

— «Авангард» обычно агрессивно проводит первые периоды, но сегодня начало осталось за «Магниткой». Так было задумано или просто что-то не получилось?

— Действительно, мы сегодня хуже двигались, играли не в тот хоккей, который должен показывать «Авангард». Либо это давление плей-офф, либо что-то другое. Сегодня «Магнитка» была лучше нас.

— Согласны, что «Магнитка» забила все голы после ошибок «Авангарда»?

— Безусловно. Потери, неправильные передачи. Какой-то нетипичный для нас хоккей.

— Что вы чувствовали, когда победный гол организовывали Мартынов, Бек и Кошелев — все бывшие игроки «Авангарда»? Заметили, что у них была дополнительная мотивация сегодня?

— Конечно, это дополнительная мотивация для парней. Но тоже самое можно сказать и об Алексее Береглазове в нашей команде. Против бывшей команды всегда появляются новые стимулы. Но решение о селекции принимаются руководством. Я говорил и с Мартыновым, и с Кошелевым, и с Беком после их ухода. Это часть бизнеса. Игроки меняют команды — это абсолютно нормально. Кого-то подписывают, кого-то продлевают, а кого-то — нет. Такое совпадение, что сегодня сразу три наших бывших хоккеиста были на льду. Они действительно хорошо себя показали, они отличные игроки, — сказал Хартли.

(Михаил Скрыль)