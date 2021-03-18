Воробьев — о победе над «Авангардом»: «Это только первая игра»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал первую победу в полуфинале Восточной конференции над «Авангардом» (5:2, 1-0).
— Доволен игрой, доволен командой, — сказал Воробьев. — Правда, это только первая игра. Здорово, что мы отстояли «три на пять», здорово сыграли в большинстве. Ребята молодцы.
— Вы хорошо реализовывали большинство, но несколько раз шайба выходила из зоны по бортам. Вы, конечно, играете с одним защитником, но не слишком ли близко крайние нападающие действуют к воротам?
— Риск всегда есть. В основном все играют с одним защитником. Мало команд с таким подбором защитников, которые вытесняют из большинства нападающих.
— «Авангард» преподнес сюрпризы?
— Нет, увидели то, что и ожидали.
— Фактор того, что ранее Мартынов, Бек и Кошелев выступали за «Авангард», играет какую-то роль для них в этой серии?
— Думаю, это дает им дополнительную мотивацию, хотя в плей-офф она и так запредельная.
(Михаил Скрыль)
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