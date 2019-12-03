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Хартли не будет вести переговоры об уходе из «Авангарда»

11:02
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что главный тренер омичей Боб Хартли не намерен вести переговоры об уходе из команды. Генеральный «Монреаля» Марк Бержевен, находящийся сейчас в России, провел переговоры Хартли на предмет его перехода в клуб НХЛ.

— Бержевен Хартли звонил, но не встречался, — цитиурет Сушинского ТАСС. — Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет.

Канадский специалист пришел в «Авангард» перед сезоном-2018/19. Под руководством 59-летнего Хартли омский клуб в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.

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https://tass.ru/sport/7249981

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