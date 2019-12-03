Хартли не будет вести переговоры об уходе из «Авангарда»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что главный тренер омичей Боб Хартли не намерен вести переговоры об уходе из команды. Генеральный «Монреаля» Марк Бержевен, находящийся сейчас в России, провел переговоры Хартли на предмет его перехода в клуб НХЛ.

— Бержевен Хартли звонил, но не встречался, — цитиурет Сушинского ТАСС. — Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет.

Канадский специалист пришел в «Авангард» перед сезоном-2018/19. Под руководством 59-летнего Хартли омский клуб в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.

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