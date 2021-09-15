Хартли: «Мы в очередной раз сами нашли способ проиграть матч»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— У нас было много моментов в атаке, которыми я доволен, — отметил Хартли. — По обороне мы пока в поисках нашей игры. В КХЛ много мастеровитых игроков, которые могут наказать тебя за ошибки. К сожалению, их мы сегодня допустили много — и в очередной раз сами нашли способ проиграть матч.

— Не считаете, что Василия Демченко стоило выпустить раньше? Шимон Грубец пропускал каждый пятый бросок.

— Грубец наш лучший игрок с начала сезона.

— Планируете давать больше матчей Демченко в будущем?

— Василий еще набирает форму. Он пропустил много времени на предсезонке и мало играл в прошлом сезоне. Как я сказал ранее, Грубец — наш лучший игрок на старте чемпионата.