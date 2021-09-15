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Воробьев — о разгроме «Авангарда»: «Такие матчи — хорошая реклама для КХЛ»

20:18
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Авангардом» (7:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Красивый, зрелищный хоккей, — считает Воробьев. — Такой матч — хорошая реклама для КХЛ. Мы здорово сработали в большинстве и меньшинстве.

— Насколько сегодня пришлось поразмыслить — выпускать Николая Голдобина или нет? Николай пропустил два последних матча, пару дней назад вы говорили, что он на антибиотиках.

— У меня был хороший разговор с ним. Посмотрели, что он восстанавливается нормально. Я спросил его: «Ты готов по-настоящему?». Он сказал: «Да, по-настоящему». На этом и сошлись. Он молодец, показал хороший хоккей. Хочется, чтобы так и дальше было.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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