Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Авангардом» (7:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Красивый, зрелищный хоккей, — считает Воробьев. — Такой матч — хорошая реклама для КХЛ. Мы здорово сработали в большинстве и меньшинстве.

— Насколько сегодня пришлось поразмыслить — выпускать Николая Голдобина или нет? Николай пропустил два последних матча, пару дней назад вы говорили, что он на антибиотиках.

— У меня был хороший разговор с ним. Посмотрели, что он восстанавливается нормально. Я спросил его: «Ты готов по-настоящему?». Он сказал: «Да, по-настоящему». На этом и сошлись. Он молодец, показал хороший хоккей. Хочется, чтобы так и дальше было.