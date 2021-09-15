7:4! «Металлург» переиграл «Авангард» в ярком матче

«Металлург» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В сверхрезультативном матче клуб из Магнитогорска взял верх со счетом 7:4.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Магнитки» Николай Голдобин, который набрал 4 (1+3) очка.

У «Авангарда» по 2 (1+1) очка набрали форварды Петер Цегларик и Иван Телегин, который дебютировал в составе омичей в этой встрече.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Голы: Телегин — 1 (Готовец), 1:01 — 0:1. Карри — 1 (Пашнин, Майе), 11:19 — 1:1. Цегларик — 5 (Толчинский, Шарипзянов), 17:11 — 1:2. Коростелев — 4 (бол., Хультстрем, Голдобин), 19:44 — 2:2. Найт — 4 (бол., Цегларик, Каски), 31:32 — 2:3. Кошелев — 2 (Земченок), 32:20 — 3:3. Береглазов — 1 (Телегин), 34:51 — 3:4. Никонцев — 3 (Неколенко, Голдобин), 36:02 — 4:4. Чибисов — 3 (бол., Зернов, Лайпсик), 39:54 — 5:4. Карпов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 49:18 — 6:4. Голдобин — 1 (Майе, Лайпсик), 57:05 — 7:4.

Вратари: Олкинуора — Грубец (Демченко, 49:18).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (11+14+6) — 33 (11+14+8).

Судьи: Гофман, Оскирко.

15 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.