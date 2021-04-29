Президент России Владимир Путин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина.

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) и победили в финальной серии со счетом (4-2).

«Дорогие друзья!

Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 года.

Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе. Впервые стали почётными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков.

Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России.

Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы!

Владимир Путин", — говорится в сообщении на сайте Кремля.