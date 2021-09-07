Хартикайнен вышел на 1-е место по очкам в КХЛ среди финских игроков
19:45
Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен отличился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (7:2). Теперь на его счету 396 очков в 521 игре в КХЛ.
Он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди финских игроков, обойдя Петри Контиолу (395 очков).
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