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Хартикайнен вышел на 1-е место по очкам в КХЛ среди финских игроков

19:45
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен отличился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (7:2). Теперь на его счету 396 очков в 521 игре в КХЛ.

Он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди финских игроков, обойдя Петри Контиолу (395 очков).

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Иван Шитик все материалы автора

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