«Салават Юлаев» забросил 7 шайб в ворота «Металлурга»

«Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Уфы на выезде переиграла соперника со счетом 7:2.

Бывший нападающий «Магнитки» Николай Кулемин набрал 2 (1+1) очка в матче против своего прошлого клуба.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:7 (0:1, 0:2, 2:4)

Голы: Кулемин — 4 (Коледов, Науменков), 6:37 — 0:1. Пустозеров — 1 (Башкиров), 25:24 — 0:2. Пименов — 1 (Башкиров), 34:59 — 0:3. Башкиров — 1 (мен.), 44:27 — 0:4. Коростелев — 1 (бол., Хультстрем, Карпов), 44:56 — 1:4. Лайпсик — 1 (бол., Кошелев, Яковлев), 47:16 — 2:4. Хартикайнен — 2 (Гранлунд, Маннинен), 51:38 — 2:5. Гранлунд — 1, 53:52 — 2:6. Кадейкин — 2 (Кулемин, Шмелев), 59:02 — 2:7.

Вратари: Кошечкин — Шарыченков.

Штраф: 22 — 19.

Броски: 25 (8+11+6) — 32 (13+8+11).

Судьи: Соин, Юдаков.

7 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».