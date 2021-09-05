Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

— Думаю, что сегодня мы самое ключевое показали командную работу. Каждый из нас проделал важные усилия, чтобы команда победила.

— Ожидали, что «Автомобилист» позволит вам так вольготно играть?

— Да, мы были несколько удивлены, что у нас было столько голевых моментов. Но мы старались играть быстро, создавали моменты у чужих ворот, — цитирует финна сайт уфимцев.

— Можно сказать, что хорошо провели предсезонку? Все-таки команда стартовала с двух уверенных побед...

— Да, я с вами согласен, хорошая предсезонка получилась. Каждый из хоккеистов в команде отдается игре, жертвует. Этот тот важный момент, за счет которого и достигли сегодня успеха.