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Хартикайнен — о матче с «Автомобилистом»: «Были несколько удивлены, что у нас было столько голевых моментов»

18:16
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

— Думаю, что сегодня мы самое ключевое показали командную работу. Каждый из нас проделал важные усилия, чтобы команда победила.

— Ожидали, что «Автомобилист» позволит вам так вольготно играть?

— Да, мы были несколько удивлены, что у нас было столько голевых моментов. Но мы старались играть быстро, создавали моменты у чужих ворот, — цитирует финна сайт уфимцев.

— Можно сказать, что хорошо провели предсезонку? Все-таки команда стартовала с двух уверенных побед...

— Да, я с вами согласен, хорошая предсезонка получилась. Каждый из хоккеистов в команде отдается игре, жертвует. Этот тот важный момент, за счет которого и достигли сегодня успеха.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/temu-hartikajnen-my-pokazali-komandnuyu-rabotu/

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Иван Шитик все материалы автора

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