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6 сентября, 21:30

Хант и Чесалин удалены до конца матча за потасовку в подтрибунном помещении

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены до конца матча.

Судейская бригада во главе с Евгением Ромасько приняла такое решение после потасовки, которую устроили хоккеисты в подтрибунном помещении после окончания второго периода.

Судья долго принимали решение и выносили вердикт, так что третий период начался с большим опозданием.

Отметим, что сначала именно судьи первыми появились на льду, после чего команды по очереди вышли из раздевалок.

Евгений Чесалин
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
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