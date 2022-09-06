Хант и Чесалин удалены до конца матча за потасовку в подтрибунном помещении
Нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены до конца матча.
Судейская бригада во главе с Евгением Ромасько приняла такое решение после потасовки, которую устроили хоккеисты в подтрибунном помещении после окончания второго периода.
Судья долго принимали решение и выносили вердикт, так что третий период начался с большим опозданием.
Отметим, что сначала именно судьи первыми появились на льду, после чего команды по очереди вышли из раздевалок.
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|- : -
|7.09
|19:00
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Витязь – Барыс
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|7.09
|19:10
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Динамо Мн – Сал. Юлаев
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|7.09
|19:30
|
СКА – Авангард
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|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
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