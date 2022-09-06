Игроки «Куньлуня» и «Сибири» подрались в подтрибунном помещении

Игроки «Куньлуня» и «Сибири» устроили драку в подтрибунном помещении после завершения второго периода матча.

Примечательно, что конфликт произошел не на льду, а в подтрибунном помещении «Арены Мытищи».

Во время выхода участников матча со льда в общем коридоре арены вспыхнула потасовка, одним из участников которой стал тафгай китайской команды Гарет Хант.