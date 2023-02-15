Гусев вернется в состав СКА и сыграет против «Сибири»

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Никита Гусев сыграет в завтрашнем матче с новосибирской «Сибирью».

Напомним, что в последний раз форвард сыграл за питерцев 30 января в домашней встрече с «Торпедо» (1:2 Б).

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (20+22) очка. СКА идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.