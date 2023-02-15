«Славься, Сибирь» — это осквернение гимна России? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в прямом эфире в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— пресс-конференция Александра Крылова об «Авангарде»;

— скандальное «Славься, Сибирь» и гимн России;

— «Барыс» почти лишился шансов на плей-офф;

— интриги последних недель регулярки.