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Сегодня, 22:55

Игрок «Динамо» Менелл — о поражении «Спартаку»: «Подобный результат разочаровывает»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл после матча со «Спартаком» в комментарии для «СЭ» подвел итоги игры и поделился эмоциями от ожидания предстоящего ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

— Мы должны были побеждать. Подобный результат разочаровывает, — начал игрок.

— Можно выделить и позитивные моменты? Забили в меньшинстве, реализовали большинство.

— Болельщики сегодня были на высоте, атмосфера отличная. Но мы должны были сыграть лучше. Да, хорошие моменты вы отметили. Важно только выиграл ты или проиграл, мы сегодня проиграли.

— Совсем скоро вы едете на Матч звезд КХЛ. Поделитесь эмоциями от этого.

— Это очень здорово. Очень горжусь, что представляю свою команду там. Буду счастлив получить такой опыт и увидеть, как там все.

— Уже знаете, чем будете удивлять?

— Да, я кое-что подготовил. Матч звезд уже скоро, так что скоро увидите. Надеюсь, болельщикам понравится.

ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
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Сибирь – Динамо Мн
 2 : 3
5.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 1
5.12 17:00
Металлург Мг – ЦСКА
 0 : 3
5.12 17:00
Автомобилист – СКА
 3 : 2 Б
5.12 17:00
Трактор – Нефтехимик
 4 : 1
5.12 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 4
5.12 19:30
Спартак – Динамо М
 8 : 7 ОТ
5.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 5 : 4 ОТ
5.12 19:30
Витязь – Сал. Юлаев
 2 : 5
5.12 19:30
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