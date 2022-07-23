Сушинский считает, что Емелин может вернуться в «Авангард»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможном возвращении защитника Алексея Емелина в омский клуб.

— На рынке игроков возможно все! — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. - Даже в случае с такими опытными игроками, как Алексей и объявленным ранее клубом расставанием с хоккеистом, я бы придерживался принципа «Никогда не говори никогда».

— Но может ли быть такое, что Емелин специально не спешит с подписанием нового контракта, чтобы пропустить самую сложную часть предсезонки, когда закладывается физподготовка.

— Не думаю, что у Алексея присутствуют мысли. В этом нет никакого смысла. Тяжело? Ну да, нелегко, но это нужно. Тем более, что все игроки лиги начали готовиться к сезону давным-давно, задолго до начала сборов команд. Сам с некоторыми играл в волейбол и знаю не понаслышке. Что же касается Емелина, то у него еще время договориться с кем-то и успеть на предсезонку.

Емелин выступал за «Авангард» с 2018 года. В сезоне-2020/21 защитник выиграл с командой Кубок Гагагрина.

В сезоне-2021/22 36-летний Емелин набрал 8 (2+6) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+4». В плей-офф у хоккеиста 5 (2+3) очков в 13 играх при показателе полезности «+1».